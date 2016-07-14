Париж, 14 июля, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Французские социальные медиа переполнены предложениями о новой прическе для президента Франции Франсуа Олланда после того, как стало известно о зарплате его парикмахера, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа Олланд

Сатирическая газета Le Canard Enchaine наделала шуму статьей о том, что 61-летний политик платит около 10 000 евро в месяц за стрижку.

«Каждый делает стрижку», — сказал пресс-секретарь правительства Стефан Ле Фолл. «Этот парикмахер должен был отказаться от своего салона, и он наготове 24 часа в сутки», — добавил он.

Ле Фолл подтвердил, что парикмахер Олланда получает €9 985 в месяц. При этом он подчеркнул, что смета текущих расходов Елисейского дворца сократилась на 15−20% после того, как в 2012 г. Олланд сменил Николя Саркози на посту главы государства.

После сенсационного сообщения в «Твиттере» появилось множество фотографий и видео, где Олланд предстает с различными прическами: начиная с прически королевы Великобритании и заканчивая хвостом футболиста Златана Ибрагимовича.