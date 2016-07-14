Москва, 14 июля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Предлагаемые ЦБ и Минфином поправки могут стать дополнительным фильтром, которые не сможет преодолеть значительная часть мошенников. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 июля юрист BGP Litigation Владимир Клименко, комментируя намерение Минфина и ЦБ ввести дополнительные способы защиты транзакций клиентов от мошенников с банковскими картами.

Дирк Якобс. Банкир, купец и гуманист. 1531

«Банки, скорее всего, хотят снизить нагрузку по требованиям клиентов о возврате денежных средств, списанных с карты. Возможно, распространённый сейчас способ идентификации (через предоставление кода посредством смс-сообщения) становится не слишком надежным и не предупреждает — в той мере, в какой бы это хотелось банкам — дальнейшее обращение клиента с требованием о возврате денежных средств», — отметил эксперт.

При этом вряд ли поправки в законодательство смогут остановить мошенничество по картам, предполагает Клименко. «Поправки станут дополнительным фильтром, который не сможет преодолеть какая-то — возможно, значительная — часть мошенников», — рассказывает он.

Клименко констатирует, что сейчас в удовлетворении исковых требований о возврате денежных средств, списанных с банковской карты, суды часто отказывают. «Причиной тому становится небрежное отношение клиентов к информации, которую они получают от банков. Невнимательное ознакомление с условиями пользования картой, договором, их нарушение, например, передача пин-кода (либо кода, присылаемого по смс для подтверждения платежа) третьим лицам», — поясняет он.

Минфин и ЦБ разработали новые поправки в законодательство для профилактики киберпреступлений, связанных с банковскими операциями: согласно поправкам, клиент должен будет дополнительно подтверждать своё намерение совершить транзакцию, а банк сможет не провести её, временно заблокировав карту. Согласно новым поправкам, банк сможет приостановить транзакции или заблокировать карту на два дня в том случае, если возникнет опасение несанкционированного пользования картой. Цель таких поправок — защитить клиентов кредитных организаций от мошенников, пишут СМИ.