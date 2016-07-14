Ростов-на-Дону, 14 июля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Около 290 мест размещения классифицировано в Ростовской области к предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу. У большинства гостиниц «звёзд» нет, это означает, что они выполнили ряд минимальных требований по уровню проживания. Об этом сообщили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона 14 июля.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Строительство «пятизвёздочного» отеля «Hyatt Regency Rostov Don-Plaza»

Владельцы гостиниц и отелей до 1 июля прошли процедуру лицензирования и получили классификацию, которая даёт право на обслуживание спортсменов и футбольных болельщиков. Согласно имеющимся данным, летом 2018 года будут открыты двери девяти «однозвёздочных» гостиниц, 26 — «двухзвездочных», 25 — «трёхзвездочных», 20 — «четырехзвездочных» и три «пятизвёздочных» отеля.

Напомним, что на время проведения мундиаля на Дону потребуется до 14 тыс. мест размещения. На сегодняшний день объем номерного фонда требуемого уровня достигает почти 20 тыс.

В областном центре в Ростове ведётся строительство семи отелей и реконструируется одна гостиница. К концу года «Рэдиссон Блю Ростов» планируется ввести в эксплуатацию. В 2017-м планируется достроить «Доломан», «Парус удачи» и гостиницы по проспекту Богатяновскому, на Большой Садовой в начале 2018 года появится новый отель. В ближайшее время будет поднят вопрос о завершении долгоиграющего строительства «пятизвёздочных» отелей «Шератон» и «Хайят Ридженси Дон Плаза».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, команды-участницы ЧМ-2018 опробуют ростовский стадион 17 июня в 21:00. Это первый матч из пяти, который примет главный спортивный объект мундиаля в Ростове-на-Дону. Согласно расписанию, футбольные баталии на «Ростов-Арене» пройдут 20 июня, 23 июня, 26 июня и 2 июля. На сегодняшний день футбольную арену накрывают кровлей.