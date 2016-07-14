Воронеж, 14 июля, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Ползучая алкоголизация страны находит все новые лазейки: не успевают федеральные законодатели разработать поправки, ограничивающие торговлю алкоголем, как на местах уже находят способы и дальше спаивать население. Сегодняшний бич — это пивные, торгующие на розлив: теперь пиво в прямом смысле пришло в каждый дом.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Крупная сеть пивных магазинов открыла торговую точку прямо у общежития Воронежского агроуниверситета: недостатка в клиентах нет

Дворы, давно ставшие общественными уборными, постоянный шум по ночам, нетрезвые люди, отсыпающиеся прямо на детских площадках, а иногда даже в подъездах — все это очевидные последствия «пива в шаговой доступности». Неочевидные — в сводках полиции и данных Росстата о смертности.

Сегодня магазины — маскирующиеся под точки общепита или торгующие пивом на вынос — буквально заполонили город: зачастую в небольшом микрорайоне можно насчитать 10−15 таких заведений, иногда две и даже три пивные располагаются в одном доме (как, например, на улице Домостроителей, 31). Конкуренцию им могут составить лишь аптеки — по численности. При этом магазинов, торгующих продуктами, в разы меньше.

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В Воронеже с согласия мэрии мемориальную доску заклеили рекламой пива

С тех пор, как с 2013 года на федеральном уровне пиво и слабоалкогольные напитки приравняли к алкоголю, контроль за торговлей такой продукцией, казалось бы, усилили. И действительно: пиво исчезло из киосков, купить его, как и крепкий алкоголь, можно только в специально отведенные часы (в Воронежской области время торговли алкоголем ограничено до 23:00). Но именно с этого момента в Воронеже (да и в других регионах России) как грибы после дождя стали появляться пивные. Развитию пивной торговли в Воронеже способствовало полное нежелание властей бороться со злом.

С одной стороны, закон позволяет вести торговлю именно пивом (а также сидром, медовухой и подобными слабоалкогольными напитками) без лицензии. Торговать пивом можно и в том случае, если заведение имеет статус точки общепита (даже если само заведение размером с однокомнатную квартиру). При этом законодательство требует, чтобы торговые точки располагались в стационарных объектах.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Пивные располагаются преимущественно в жилых домах, и выходят как во двор, так и на оживленные магистрали. На Ленинском проспекте таких заведений немало

Как следствие — бизнес предпочитает не тратиться на собственное строительство либо приобретение специальных помещений, а выкупает квартиры на первых этажах жилых домов. Торгуют пивом в Воронеже сегодня буквально на каждом шагу. Магазины вынуждены соблюдать требования законодательства, а вот разливочные под его действие просто не попадают. Алкоголь убран с полок магазинов, расположенных возле школ и рядом с вузами. В то же время, сеть пивных открыла новое заведение прямо рядом с входом в общежитие агроуниверситета, так что отправиться за пивом можно в тапочках. Еще один магазин «живого пива» (на улице Тимирязева) и вовсе работает в здании общежития, правда, не студенческого, но по соседству с уже студенческим общежитием ВГЛТУ. Известная сеть открыла пивной магазин в соседнем доме со зданием городской клинической больницы №20. Перечень можно продолжать.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Еще один магазин пива успешно работает в соседнем доме с городской больницей №20

В Воронеже за последнее время произошло сразу несколько скандалов, связанных с работой пивных. Наиболее громкий из них — история с попыткой «бизнесменов» открыть пивной магазин в самом центре Воронежа, в одном из жилых домов. А рекламой магазина его владельцы завесили мемориальную доску Герою Советского союза, фронтовику. Циничность ситуации еще и в том, что произошла эта история буквально за несколько дней до празднования 70-летия Великой Победы. И если бы не активность местных жителей и внимание СМИ, возможно, реклама пива так и заменила бы собой память о войне.

В последний раз воронежские власти опозорились на глазах федеральных чиновников. В феврале в Воронеж приехал председатель правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, в том числе, чтобы увидеть «дом образцового содержания» на улице Владимира Невского, 31 «б». Однако, к стыду областных властей, выяснилось, что уже несколько лет жители этого образцового дома страдают от «пивнухи», располагающейся на первом этаже дома, и клиентов заведения.

На проблему обратили власти в соседних с Воронежем регионах. В Липецкой области уже приняли запрет на торговлю пивом и алкоголем в кафе и барах в жилых домах, а также на продажу алкоголя на вынос с девяти вечера до девяти утра, готовится полный запрет торговли алкоголем в жилых домах. В Белгородской области также подготовлен и обсуждается законопроект об ограничении работы пивных и разливочных на первых этажах жилых домов.

В Воронеже проблему долгое время игнорировали, заявляя, что регулирование работы подобных заведений… не входит в компетенцию городских чиновников.

Свою «компетенцию» администрация города в полной мере продемонстрировала в скандале с мемориальной доской, назвав неуважение к памяти Героя Советского Союза — ошибкой. Представитель администрации Воронежа, позвонивший в редакцию ИА REGNUM с претензиями, на вопрос, почему мэрия в принципе допустила замену мемориальной доски фронтовику пивной вывеской, заявил, что размещать пивные в жилых домах «закон не запрещает».

Спикер липецкого облсовета предложил запретить пивные в жилых домах

Ровно в тот же день председатель Липецкого облсовета Павел Путилин выступил с заявлением о необходимости закрыть пивные в жилых домах, подчеркнув, что власти на местах имеют все возможности регулировать этот процесс.

«Федеральный закон дает нам широкие права, вплоть до полного запрета продажи алкоголя на территории. В связи с чем, предлагаю нам вместе с муниципалитетами разработать законопроект и запретить продажу алкогольных напитков в жилых домах», — заявил тогда Путилин. Выходит, что федеральный закон, действительно, что дышло, по крайней мере, для чиновников в Воронеже?

Зоя Емельянова ИА REGNUM

Впрочем, в апреле этого года появилась информация о том, что воронежские региональные власти все же занялись разработкой поправок, ужесточающих торговлю алкоголем в жилых домах, а также ночную торговлю на вынос.

Правда, уже тогда возникли сомнения в том, что закон этот в регионе может быть принят. Эти сомнения подтверждает и целый ряд публикаций в СМИ в защиту «малого и среднего» бизнеса, а также громких заявлений со стороны предпринимательского сообщества о «лоббировании» интересов федеральных сетей и даже нелегального бизнеса. Об интересах самих воронежцев, имеющих право на чистые дворы и спокойствие по ночам, никто не вспоминает.

Например, на страницах издания «Время Воронежа» (публикация от 5 июля) появилась статья, фактически защищающая «легальный» алкогольный бизнес. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Воронежа и экс-руководитель департамента промышленности, транспорта и связи Николай Щипелев заявил о том, что владельцы пивных подвергаются шантажу со стороны бизнесменов, владеющих медицинским бизнесом: по закону торговля алкоголем не может вестись в одном доме с аптекой или стоматологией, при этом приоритет — у последних. «Стало почти обычной практикой, когда к предпринимателям, торгующим алкогольной продукцией, приходят представители аптечных сетей и говорят: хотим рядом с вами аптеку открыть. Если вы против — платите нам деньги», — цитирует издание Щипелева, добавляя, что массовое развитие аптек связано в большей степени с потребностями в их услугах наркоманов, нежели спросом на лекарства у населения. А в пользу заведений, торгующих алкоголем в розлив, вице-президент ТПП приводит неопровержимы довод: оказывается, это неиссякаемый источник рабочих мест для женщин.

«Это же рабочие места, в основном, для женщин. В Воронеже, между прочим, острый дефицит женских рабочих мест. Вы же видите, что закрылось множество швейных производств и связанных с ним предприятий, а новых предложений для женщин на рынке труда нет», — уверен экс-чиновник, отвечавший когда-то за развитие производства в регионе.

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Редакция ИА REGNUM 5 июля направила запрос в администрацию Воронежа с просьбой пояснить, сколько пивных, расположенных в первых этажах жилых домов, работает на территории города, какие доходы этот бизнес приносит в казну города и, собственно, как контролируется работа этих заведений. Ответа на момент выхода этого материала (и уже после истечения установленного законом срока на подготовку ответа СМИ) так и не последовало. О причинах — отсутствии информации о работе «легального» пивного бизнеса или нежелания обнародовать эту информацию — остается только догадываться.

«Коммерсантъ» подсчитал, что всего в регионе работает 1,825 тыс. предприятий общественного питания, 469 из них располагаются в многоквартирных домах. В случае если законопроект будет поддержан, ограничения могут коснуться 242 предприятий общепита в регионе — 43 пивных баров (35 в Воронеже), 47 закусочных (40) и 152 «прочих» заведений (149). Впрочем, пока законопроект разрабатывается и обсуждается, в воронежских многоэтажках открываются новые пивные.

Между тем, по данным Росстата, Воронежская область за первые три месяца 2016 года оказалась на первом месте среди регионов ЦФО по смертности от алкогольных отравлений: в январе-апреле от некачественного алкоголя в регионе умерли 127 человек. Для сравнения — в многомиллионной Москве по этой причине умерли лишь 12 человек, а в соседней Белгородской области — один человек.