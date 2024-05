Москва, 14 июля, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Японская компания Nintendo в начале июля выпустила Pokemon GO — массовую многопользовательскую онлайн игру с геолокацией, которая работает в смартфонах на iOS и Android. Целью игры является поиск покемонов с помощью смартфона в реальном мире, так же возможно взаимодействие между пользователями игры. Секрет популярности игры в сочетании виртуального мира и реального. Во многом успех данной игры обусловлен сверхпопулярной медиа франшизой 90-х годов Pokemon. В индустрии компьютерных игр Pokemon GO произвела фурор. В день пользователи проводят за игрой в Pokemon GO больше времени, чем в социальных сетях и различных мессенджерах. В США игру скачали в Google Play и App Store свыше 7,5 млн раз.

Жители США, Австралии и Новой Зеландии одними из первых опробовали игру, с 13 июля официально играть смогли в Германии. При этом пользователи со всего мира меняют свою геолокацию на смартфоне, чтобы опробовать новинку. О сроках выпуска приложения в Европе и России пока не сообщается.

Одним из плюсов игры является «подвижность». Во время игры пользователь вынужден бывать в самых различных местах. Так игроки могут побывать на свежем воздухе, познакомиться с архитектурой и даже побывать в музее.

«А ещё PokemonGo отличная и веселая штука нашла в достопримечательностях граффити вокруг нашей общаги», — пишет пользователь Катрин.

Однако такой способ игры неизбежно приводит к тому, что вместе с виртуальными приключениями пользователи находят реальные.

В Вайоминге 8 июля девушка-подросток при прохождении игры обнаружила труп в реке. Затем стало известно, что в США игру стали использовать в своих интересах грабители, которые дожидались геймеров в безлюдных местах реального мира, населенного виртуальными покемонами.

Один из пользователей Pokemon GO так увлекся игровым процессом, что не прекращал ловить покемонов рядом с женой, которая вот-вот должна была родить. Американский доброволец, во время борьбы с ИГИЛ, ловит «карманных монстров».

Игра Pokemon GO за короткий срок стала очень популярной и конечно породила большое количество шуток и мемов.

«Благодаря PokemonGO игра в прятки обрела какой-то новый смысл», — пользователь Killu.

На данный момент у игры уже возникают существенные технические проблемы. В сети регулярно появляются сообщения о том, что серверы Pokémon Go не работают.