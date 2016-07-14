Симферополь, 14 июля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В Крыму семерых сотрудников полиции, служивших в одном взводе и на одном посту ДПС, подозревают в получении взяток от автолюбителей за несоставление протоколов об административных правонарушениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя») и п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору»)», — сообщили в Следкоме.

По данным ведомства, полицейские могли получать взятки с мая по июль 2016 года. Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Республике Крым.

«В настоящее время подозреваемые задержаны, следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения», — проинформировали в пресс-службе Следкома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Керчи двоих сотрудников ДПС обвинили в избиении водителя квадроцикла и вымогательстве у него же 20 тыс. рублей.