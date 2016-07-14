Москва, 14 июля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. После урагана в Москве в 1998 году, шторм в ночь на 14 июля 2016 года стал самым сильным за последние годы. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter, ликвидацию последствий урагана завершат к вечеру 14 июля.

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«Сильнейший шторм за последние годы. Больше 1000 упавших деревьев, до вечера уберем. Состояние 9 пострадавших под контролем. Затопления ликвидированы», — отметил мэр.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, для ликвидации последствий разгула стихии в Москве привлекли 162 специалиста МЧС и задействовали 50 единиц спецтехники.

Всего за ночь 14 июля за помощью обратились 252 человека, 69 вызовов потребовали присутствия специалистов министерства.