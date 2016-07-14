Бишкек, 14 июля, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Министерство обороны Китая предоставило Киргизии безвозмездную военную помощь на сумму 42 млн юаней (более 400 млн рублей) для строительства международных пунктов пропуска на киргизско-китайской границе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии сегодня, 14 июля.

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Отмечается, что в рамках данной договоренности в августе 2010 года было завершено строительство контрольно-пропускного пункта «Иркештам-автодорожный», а 12 июля 2016 года на КПП «Торугарт-автодорожный» состоялась церемония закладки фундамента инфраструктуры зданий и сооружений.

«Улучшенная инфраструктура контрольно-пропускного пункта «Торугарт-автодорожный» будет полностью соответствовать стандартам Евразийского экономического союза и создаст наиболее благоприятные условия для лиц и транспортных средств, пересекающих киргизско-китайскую государственную границу», — подчеркнули в пограничном ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали договор о присоединении Киргизской Республики к ЕАЭС. 12 августа 2015 года была упразднена киргизско-казахстанская таможенная граница, после чего Киргизия стала полноправным членом Евразийского экономического союза.