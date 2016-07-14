Вашингтон, 14 июля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Администрация президента США Барака Обамы выступила с новым планом сотрудничества Вашингтона и Москвы по борьбе с террористами в Сирии, который носит более, чем предполагалось ранее, широкий характер, сообщает Washington Post.

capost.media Террорист

По информации издания, которому удалось получить экземпляр предложения, Вашингтон планирует предложить Москве расширить сотрудничество между вооруженными силами и разведками США и России, а также вести координацию ударов российских и американских ВВС по сирийским мятежников, которые считаются террористами.

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В рамках предложенного плана, во-первых, планируется создать так называемую Совместную имплементационную группу (СИГ), в задачи которой будет входить расширение координации вооруженных сил двух стран в Сирии. Москва и Вашингтон должны будут создать два отдельных штаба в рамках общего координационного центра, в которые обе стороны должны будут направить высокопоставленных представителей государств, сотрудников разведки, экспертов, а также персонал, обладающий опытом в планировании ударов, установлении целей и в других необходимых областях.

Белый дом и Кремль также направят вспомогательный персонал, который будет заниматься, среди прочего, логистикой и связью. На данный момент нет точной информации относительно численности такого персонала.

Как предполагается, сначала США и Россия будут обмениваться исключительно разведывательной информацией, после чего, в случае согласия обеих сторон, США и Россия могут перейти к проведению «интегрированных операций». Первоначально вооруженные силы двух стран будут устанавливать цели террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и ИГИЛ (запрещено в РФ), после чего принимается решение относительно того, чьи ВВС должны нанести удар. Впоследствии, если правительства двух стран согласятся, ВВС обеих стран могут приступить к совестным операциям, когда авиация одной страны может содействовать авиации другой.

В обмен на помощь в борьбе с «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) российская сторона должна будет ограничить удары по обговоренным Москвой и Вашингтоном целям, такое же обязательство на себя должны взять и вооруженные силы Сирии. Такие территории будут определяться как «указанные зоны». План тем не менее предполагает и исключения. В частности, ВВС России могут наносить удары по таким территориям в случае наличия неминуемой угрозы для персонала России, а также если террористы переходят в наступление на сирийские войска. В последнем случае на выручку сирийской армии могут приходить и вооруженные силы России.

Во-вторых, документ также определяет рамки американо-российского сотрудничества во второй его части, озаглавленном «Подход к практическому российско-американскому сотрудничеству против ИГИЛ (запрещено в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), а также укрепления режима прекращения боевых действий».

Как предполагается, в течение пяти дней после учреждения СИГ обе стороны должны подготовить карту расположения всех позиций «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и начать обмен разведывательной информацией по местонахождению лидеров группировки, тренировочных лагерей, складов и штабов. Тогда стороны приступят к определению целей для ударов в указанных зонах.

Государственный секретарь Джон Керри обсудит данный план с высокопоставленными официальными лицами России в ходе своего визита в Москву 14 июля.