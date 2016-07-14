Москва, 14 июля, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Баррель Brent подешевел на 3,36%, до $46,59 на данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Хотя отчет отразил недельное сокращение запасов, нефть обвалилась в ответ на прирост запасов дистиллятов и бензина, а также её добычи, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

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«Сегодня, 14 июля, важных новостей для нефтяного рынка нет. Динамика Brent будет определяться направлением основных валютных пар, после оглашения результатов заседания Банка Англии. Укрепление британца спровоцирует ослабление доллара и повышение нефтяных котировок», — пояснил Антонов.

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«Цена отскочила от поддержки 46 долларов. Баррель Brent стоит $46,78 (+0,36%). На сегодня можно выделить два целевых уровня — $47,90 и $48,60. Достижение последнего станет сигналом к росту котировок до $50 за баррель», полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 14 июля, цены на нефть демонстрируют положительную динамику, корректируясь вверх после падения на более чем 5% накануне из-за данных Минэнерго США о сильном росте запасов бензина и дистиллятов. Так, по состоянию на 06:57 мск стоимость нефти марки Brent росла на 1,23% — до $46,83 за баррель. Цена WTI увеличивалась на 1,45% — до $45,40.