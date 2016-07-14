Москва, 14 июля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Банк России с14 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Ринвестбанка» (г. Рязань), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центробанк

Решение о применении крайней меры воздействия принято ЦБ в связи с тем, что банк полностью утратил собственные средства (капитал).

Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банка не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ РФ.

Кроме того, «Ринвестбанк» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

По величине активов «Ринвестбанк» занимал 304-е место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года Центробанк РФ отозвал лицензии у 45 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.