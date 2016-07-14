Москва, 14 июля, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Нефть марки Brent снова оказалась под давлением. Отчасти это связано с фиксацией прибыли после роста на 5%, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«Кроме того, данные по коммерческим запасам энергоносителя от EIA снова не дотянули до прогнозов. Показатель снизился на 2,55 млн баррелей, в то время как ожидалось падение на 2,95 млн», — пояснила Рогова.

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«Кроме того, на минувшей неделе в США был отмечен рост объемов добычи, что в целом можно назвать ожидаемым событием, так как в стране растет число работающих буровых установок. В итоге Brent снизится к отметке 46,50 доллара за баррель», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 14 июля, мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику, корректируясь вверх после падения на более чем 5% накануне из-за данных Минэнерго США о сильном росте запасов бензина и дистиллятов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 06:57 мск стоимость нефти марки Brent росла на 1,23% — до $46,83 за баррель. Цена WTI увеличивалась на 1,45% — до $45,40.