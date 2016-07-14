Краснодар, 14 июля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. В ближайшие три года за ФК «Кубань» будет играть полузащитник сборной Уганды Мозес Олойя, ранее выступавший за вьетнамские клубы «Суантхань» и «Биньзыонг». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба 14 июля, Мозес Олойя уже прибыл в Краснодар и работает вместе с командой. Накануне он принял участие в товарищеском матче «Кубань» — «Дружба», завершившейся ничьей.

ckuban.ru Мозес Олойя

Рулевой желто-зеленых Дан Петреску приметил полузащитника Мозеса в ходе Азиатской Лиги чемпионов, принять участие в которой вместе с командой «Биньзыонг» Мозесу позволило то, что в 2015 году он стал чемпионом Вьетнама. В итоге, переход Мозеса Олойи стал одним из зарубежных трансферов, о которых в преддверии старта сезона говорил главный тренер желто-зеленых.

Контракт с фактурным игроком центра поля рассчитан на три года.

Пополнил команду кубанцев и еще один игрок. В текущее трансферное окно в Первенстве страны стан «Кубани» укрепил хорошо знакомый кубанским болельщикам и уже выступавший за команду защитник Сергей Бендзь. Согласно подписанному контракту, в команде он пробудет два года.

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Бендзь является выпускником краснодарской команды «Олимпик», первым его тренером стал известный кубанский специалист, вырастивший немало талантов, Сергей Григорьев. Первый профессиональный контракт защитник подписал в 2003 году в Ростове-на-Дону, с городской командой, выступавшей тогда еще под флагом Ростсельмаша. За основной состав ростовчан Бендзь в период с 2003 по 2008 годы провел 56 матчей, забил один мяч. Далее в карьере игрока были грозненский «Терек» (20/3), «Нижний Новгород» (33/2), «Волга» (25/1), «Луч-Энергия» (9/0) и «Томь» (85/6).

«Очень рад вернуться домой, в город, где родился и делал первые шаги в футболе, — отметил новичок клуба. — «Кубань» — совсем не чужая для меня команда, и, конечно, я не могу оставаться спокойным, видя ее не в элите российского футбола».

Сергей Бендзь уже провел совместную с командой тренировку.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад Российский футбольный союз снял с ФК «Кубань» запрет на регистрацию новых футболистов. Запрет был наложен из-за долгов клуба перед бывшим центральным нападающим Евгением Селезнёвым.