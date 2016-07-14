Якутск, 14 июля, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Авиабилеты из Якутска в Москву выросли в цене на 50% за год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин. Он считает, что перелёты в столицу для якутян более доступны, чем для жителей остальных дальневосточных регионов.

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«Сейчас, конечно, стало дороже. Но на самом деле по сравнению с другими регионами Дальнего Востока нам улететь гораздо легче, потому что каждый день летают «Аэрофлот» и S7, а «Якутия» иногда делает даже 2 рейса, — рассказал Гаврил Парахин. — Единственное, что цена стала кусаться. Раньше можно было улететь за 10 тысяч рублей, а теперь не дешевле 15 тысяч рублей в одну сторону, то есть стоимость перелёта выросла на 50%. А долететь до Сочи и Краснодара стоит не менее 40 тысяч рублей, и это цена за самый дешёвый вариант».

Проблемой депутат считает не стоимость билетов до Москвы, а цену перелётов между регионами Дальнего Востока и по Якутии, которая тоже составляет около 15 тысяч рублей в одну стороны, притом, что расстояние значительно меньше. Так, цена билета, к примеру, до Благовещенска — 15 тысяч рублей, а из Якутска в город Мирный — 14,5 тысяч рублей по самому дешёвому тарифу. «Хотелось бы сейчас решать проблему дороговизны внутренних авиалиний. Потому что пока летать по Якутии и страшно, потому что самолёты старые, и дорого», — пояснил депутат.

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Билеты из Якутска в Москву действительно стоят 15 тысяч рублей, но только если покупать их за месяц до поездки. Если лететь нужно уже через сутки, за билет придётся заплатить не менее 33 тысяч рублей, есть и билеты дороже 50-ти тысяч. Запланировавшим путешествие через неделю тоже не удастся ощутимо сэкономить — цена билетов от 31 тысячи рублей в одну сторону.

Доехать до Москвы на поезде напрямую не получится. Это возможно только с пересадкой в городе Сковородино Амурской области, Чите или Новосибирске. Стоимость такого путешествия в плацкарте составит 11−13 тысяч рублей в одну сторону, в купе — 18−23 тысяч рублей в зависимости от места пересадки. Доехать до Москвы можно и из города Нерюнгри, плацкартом примерно за 9,3 тысячи рублей, купе будет стоит более 17-ти тысяч, длительность путешествия — 5 суток.

Отметим также, чтобы добраться до столицы на автомобиле, придётся проехать 8370 километров по автодорогам. Летящий напрямую в Москву самолёт за один рейс преодолевает 4885 км пути.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства при местных авиаперевозках пассажиров и багажа, осуществлявшихся в Иркутской области и Якутии. Основанием для начала проверки стала информация о 300%-ных накрутках при формировании тарифов на перелёты по территории этих регионов, изложенная в документальном фильме «Авиабилетная аномалия». Специалистами будет также изучена стоимость аэропортовых услуг, а также состояние парка воздушных судов и аэропортовых комплексов.