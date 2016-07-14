Рига, 14 июля, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Минобороны Латвии предложило создать на месте бывшего советского военного городка в Скрунде полигон для стран Североатлантического альянса. Соответствующее предложение, как передает интернет-портал Delfi, направлено в Скрундскую краевую думу, которая примет решение в ближайшее время.

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Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис уже прокомментировал информацию, появившуюся в местных СМИ.

«В Скрунде можно было бы проводить тактические учения в городской среде, — говорит он. — Бывший военный городок — уникальный объект».

Отмечается, местные власти готовы расстаться с военным городком, потому что следить за территорией в 45 гектаров «не так-то легко».