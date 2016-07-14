Москва, 14 июля, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Бразильский защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, недавно получивший гражданство России, хочет играть за российскую сборную и быть полезным государству, сообщает пресс-служба армейского клуба.

pfc-cska.com Марио Фернандес

По указу президента России Владимира Путина 13 июля 2016 года бразильскому футболисту Марио Фернандесу было предоставлено российское гражданство.

Спортсмен заявил, что горд стать гражданином России и сделает все возможное, чтобы быть полезным своему клубу и государству.

25-летний Фернандес играет в московском ЦСКА с мая 2012 года. За это время он выступил в 128 матчах, забив два гола. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка и Суперкубка России, а также трижды выигрывал чемпионат России по футболу.

По правилам Международной федерации футбола (ФИФА), игрок должен прожить пять лет в стране, за сборную которой хочет выступать. Поэтому Фернандес сможет войти в состав российской сборной не ранее 2017 года.