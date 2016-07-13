Москва, 14 июля, 2016, 01:34 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержаны и отменены более 60 авиарейсов в связи с сильнейшим ливнем обрушившимся на столицу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно данным онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Шереметьево» отменены 26 рейсов, ещё 14 рейсов задержаны, в «Домодедово» статус «задержан» имеют 17 рейсов, во «Внуково» один рейс отменён и ещё семь задерживается.

Напомним, вечером 13 июля на Москву обрушился сильнейший ливень с грозами и молниями. В некоторых районах столицы выпал град. Порывы ветра достигали 18 метров в секунду.