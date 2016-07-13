Минск, 14 июля, 2016, 01:11 — ИА Регнум. Александр Лукашенко подписал указ «О создании и деятельности открытого акционерного общества «Агентство по управлению активами», проинформировала 13 июля пресс-служба президента Белоруссии.

mfa.gov.by Сельское хозяйство Белоруссии

«Данный указ позволяет передавать проблемную задолженность банков по кредитам устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций специализированной организации по работе с проблемными долгами этих предприятий — ОАО «Агентство по управлению активами». Агентство наделено полномочиями по предоставлению отсрочки (рассрочки) погашения основного долга по переданным ему кредитам», — сказано в официальном комментарии.

Как отметили в президентской пресс-службе, «реализация соответствующего механизма позволит «расчистить» балансы кредитующих банков и высвободить источники для кредитования платежеспособных сельскохозяйственных организаций».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению независимых экспертов, подавляющее большинство белорусских сельхозпредприятий в состоянии демонстрировать минимальную рентабельность только благодаря прямой или косвенной «господдержке». Белорусы выезжают в соседние страны Евросоюза за покупкой дешёвого продовольствия, в связи с чем «рыночные социалисты» были вынуждены ввести нормы провоза по весу и общей стоимости «закупов».