Санкт-Петербург, 14 июля, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Грузооборот морских портов России в январе — июне 2016 года увеличился на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 344,6 млн тонн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ассоциации морских торговых портов России.

Vermonter Панорама Eйского морского порта (Черноморский бассейн)

Объём перевалки сухогрузов составил 156,8 млн тонн (плюс 10,7% к прошлогодним показателям), в том числе: угля — 64,7 млн тонн (+11,9%), грузов в контейнерах — 20,8 млн тонн (+4,6%), черных металлов — 14,7 млн тонн (+7,5%), зерна — 12,1 млн тонн (+29,4%).

Перевалка наливных грузов увеличилась на 2,3% до 187,8 млн тонн. Объемы сырой нефти выросли на 9,4% до 111,2 млн тонн, сжиженного газа — на 1,4% до 6,5 млн тонн. В то же время перевалка нефтепродуктов сократилась на 7,3% до 68,3 млн тонн.

Экспортных грузов перегружено 276,6 млн тонн (плюс 6,0% к прошлогодним показателям), импортных грузов — 15,4 млн тонн (-6,3%), транзитных — 24,5 млн тонн (+0,7%), каботажных — 28,1 млн тонн (+19,2%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна обработали 21,3 млн тонн грузов, что на 24,9% больше, чем за аналогичный период 2015 года. В портах Балтийского бассейна объём перевалки грузов увеличился до 116,5 млн тонн (+2,0%). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 5,3% и составил 113,0 млн тонн. В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 2,9 млн тонн грузов, что на 19,4% меньше, чем в прошлом году. Грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился до 90,9 млн тонн (+9,5%).