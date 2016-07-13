Душанбе, 13 июля, 2016, 17:26 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2016 года в трудовую миграцию из Таджикистана выехало на 8% меньше граждан, чем за аналогичный период прошлого года.

JM Fumeau Лица Таджикистана

По данным Миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, всего из страны за это время на заработки выехали 308,6 тыс. человек, 40,6 тыс. из них — женщины. За тот же отрезок времени на родину вернулись около 160,4 тыс. граждан, что на 14% меньше, чем в первые полгода 2015 года.

Самым популярным направлением традиционно остается Россия, куда с января по июнь отправились работать свыше 305,6 тыс. таджикистанцев, вторым по популярности направлением у таджикских трудовых мигрантов остается Казахстан.

Ранее о снижении числа мигрантов говорил посол Таджикистана в Москве Имомуддин Сатторов на встрече в Совете Федерации с главами Конституционного и Международного комитетов Андреем Клишасом и Константином Косачевым. Дипломат сказал о том, что сейчас в России трудятся не более 700 тыс. граждан его страны, при том что в 2013—2014 годах их было более миллиона. Он отметил, что это снижение связано с ужесточением миграционного законодательства и с финансовыми условиями России.