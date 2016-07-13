Москва, 13 июля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Очередной попыткой наступить на грабли и даже возможным беспределом назвали опрошенные корреспондентом ИА REGNUM экономисты и адвокаты инициативу Минфина и ФНС разработать систему контроля за расходами граждан России на автомобили и недвижимость. Так, нововведение может «выхолостить» средний класс, но никак не скажется на олигархических кругах. Куда как разумнее полнее заняться темой налогов на роскошь, отмечают эксперты.

Цитата из к/ф «Служебный роман». реж. Эльдар Рязанов. 1979. СССР «Это же малогабаритная квартира...»

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что оба ведомства готовят особые меры по борьбе с «серыми зарплатами» и ведут сбор информации от ГИБДД и Росреестра, через которые физические лица проводят сделки. Итогом должны стать особые новые меры в отношении граждан, у которых обнаружатся расхождения данных деклараций и реальных расходов. Пока конкретного механизма у Минфина нет.

Как подчеркнул адвокат Алексей Глазунов, подобное нововведение может привести к катастрофическим последствиям для простых граждан РФ: «И без того вымирающий средний класс выхолостят полностью, но при этом никак не скажется на олигархических кругах. В такой ситуации намного разумнее было бы развивать так называемый налог на роскошь и контролировать именно эту группу риска, тех, кто официально имеет многомиллионный доход, в котором достаточно просто спрятать неофициальные доходы».

Он отметил, что это уже далеко не первая попытка налоговой службы «наступить на те же грабли». И хотя ситуация изменилась с 1990-х годов — информации у налоговиков теперь больше, — проблема состоит из множества факторов, в том числе кроется и в вариативности накопления денежных средств. «Жизнь оказывается намного разнообразнее, чем можно представить в официальных отчетах о доходах и расходах. Ведь есть уже несколько судебных прецедентов, когда ФНС действительно удалось проконтролировать «подозрительные» расходы граждан. Так, Верховный суд Российской Федерации уже отменял решения нижестоящих судов, когда пчеловод купил себе дорогостоящий джип. Судьи ВС РФ абсолютно справедливо отметили, что база НДФЛ складывается за определенный налоговый период, а доходы физического лица могут копиться годами — так было и в этой ситуации, когда пчеловод довольно долго копил на машину, а затем купил ее при финансовой поддержке родственников. Похожее дело рассматривалось в отношении безработного, который купил себе коттедж за несколько миллионов долларов. Опять же неясно, как администрировать новые инструменты в масштабах страны — это дополнительная нагрузка как на ФНС, так и на суды (которые и без того перегружены делами). В 90-е годы на первом этапе налоговой реформы государство ставило своей задачей не столько наполнение бюджета, сколько формирование класса капиталистов собственников, эффективных предпринимателей, которые, пусть со временем, станут законопослушными налогоплательщиками», — пояснил адвокат. Глазунов напомнил, что в разгар кризиса 1998 года был принят федеральный закон № 116 — ФЗ, которым были определены виды и стоимость имущества, подпадающего под обязательный контроль за соответствием крупных расходов доходам физического лица. При этом закон так и не заработал из-за давления собственников: «В сентябре 1999 года Государственная дума отменила его, заменив соответствующими статьями Налогового кодекса. С 1 января 2007 года и ст. 31 НК РФ «Права налоговых органов» в данной части, т. е. в п.п.10 п.1, и все другие статьи НК РФ в данной части были отменены».

По словам адвоката, эксперты в целом очень низко оценивают эффективность подобного механизма налогового контроля. «Попытка наполнение бюджета такими мерами «открывает ящик Пандоры» и порождает необходимость принятия огромного количества норм, уточняющих перечень предметов контроля, легализующих уже имеющееся накопленное имущество, дополнительно регулирующих имущественные отношения в семьях и так далее. Все это приведёт к неоправданному росту административного давления на граждан, лишит их элементарной мотивации зарабатывать, заниматься предпринимательством, но практически не коснётся тонкой прослойки богачей и олигархов, которые смогут себе позволить услуги дорогостоящих налоговых юристов — схемотехников. Таким образом, предлагаемые меры представляют собой большой шаг в сторону от принципов «простоты» и «прозрачности» налогового права», — резюмировал Глазунов.

«Налоговые службы ожидает очень важный налоговый «камень», об который они обязательно споткнутся», — считает руководитель аналитического центра финансовых исследований НИИ Минфина РФ, профессор Финансового университета при правительстве РФ Игорь Варьяш.

Первым «камнем» могут стать вопросы получения наследства от прямых родственников: «Представьте себе, что вам оставили наследство папа с мамой или бабушка с дедушкой и вы чего-то купили большое и чистое, а приходят налоговики и говорят: «Откуда вы деньги взяли?» А какие документы? Документов нет. Любой суд оспорит их требование, а сделать так, чтобы все наследование оформлялось документально, это невозможно — кто-то сделает, а кто-то нет. Есть еще налоговое администрирование».

Он отметил, что инициатива вполне может «превратиться в беспредел». «Эту систему никак невозможно реализовать — она не заработает. Первый, кто будет бежать, — это наши депутаты, уж они-то знают, я уж не говорю о чиновниках. В целом я оцениваю эту инициативу резко отрицательно», — резюмировал Варьяш.

По словам адвоката Снежаны Мальфановой, уровень приспособления жителей страны к любым налоговым новшествам может свести идею на нет, к тому же она вполне может остаться всего лишь в виде идеи. Не ясно пока и как именно налоговики планируют выявлять несоразмерные расходы, учитывая масштабы распространения «серых» и «черных» доходов в стране, а главное — что далее делать с полученными сведениями.

«Если передавать сведения для разработки в правоохранительные органы, то эффективность всей схемы может пострадать. Даже в 1990-е годы, когда существовала специальная налоговая полиция России, выходило не совсем то, чего добивались налоговики. Здесь же правоохранительным органам придется взять на себя дополнительную нагрузку — а это чревато как увеличением расходов на содержание МВД, так и увеличением штата. В контексте административной реформы, когда ФСКН и ФМС перестали существовать как отдельные органы, подобные действия выглядят неоправданно затратными. С другой стороны, удерживать с «подозрительных» расходов НДФЛ, как это делали в Белгороде, нельзя — Верховный суд высказался по этому поводу со всей возможной ясностью», — пояснила Мальфанова.

По ее словам, инициатива ФНС представляет собой попытку «попасть на волну» новостей о роскошных приобретениях официально безработных граждан, которые у них украли. «Недавние случаи с чемоданом, в котором было несколько миллионов рублей, или дорогой иномаркой очень показательны, но пока конструктивно ответить на эти вызовы налоговики не могут», — считает адвокат.