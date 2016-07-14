Санкт-Петербург, 14 июля, 2016, 19:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге готовится к старту X Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест», посвященный авторскому комиксу и иллюстрации. 15 сентября смотр откроется в Музее-усадьбе Гавриила Державина на набережной Фонтанки и будет включать традиционную выставочную программу, лекции, презентации, мастер-классы и книжную ярмарку.

Пресс-служба издательства «Бумкнига» Книжная полка

Основная задача фестиваля — познакомить читателей с жанром авторского комикса, редкого сегодня, в эпоху супергеройских и развлекательный рисованных историй.

Пресс-служба издательства «Бумкнига» Обложка книги Мавила «The Band. История моей группы»

«Бумфест» — единственный фестиваль в стране, на котором речь идёт о настоящем, современном авторском комиксе, — говорит директор издательства «Бумкнига», организатор смотра Дмитрий Яковлев, — когда мы организовывали фестиваль 10 лет назад, мы прежде всего хотели иметь площадку, где можно поговорить об авторских комиксах, встретиться с их создателями из абсолютно разных стран, чему-то научиться и чему-то научить…»

По словам Яковлева, первый фестиваль в 2007 году начинался почти вслепую, не было чётко разработанной концепции и понимая желаемого результата. Со временем проект развивался, выставки становились более качественными, с каждым годом смотр посещало всё большее количество гостей из разных стран мира.

«Если раньше приезжающих авторов по большей части никто из посетителей фестиваля не знал, их книги не издавались на русском, то сейчас авторы имеют свой вполне определённый круг читателей в нашей стране, — комментирует директор фестиваля, — Ну и кроме всего прочего, фестиваль не исчез, не ушёл в никуда, мы существуем, пользуемся популярностью, а это уже само по себе достижение».

Пресс-служба издательства «Бумкнига» Обложка книги Мавила «Давай останемся друзьями»

В этом году «Бумфест» ждет более 20 гостей из десятка стран, на пяти площадках Санкт-Петербурга будут организованы 12 выставок. Посетителей ждёт насыщенная программа лекций и мастер-классов, детская программа, ярмарка авторских комиксов и малотиражных сборников — фэнзинов.

Темой ежегодного фестивального конкурса рисованных историй стал «Репортаж». Ему будет посвящена одна из главных выставок «Бумфеста». На тему репортажа в графическом романе выступят известные авторы Ulli Lust из Германии, Виктория Ломаско из России, Aleksander Zograf из Сербии, Kati Rickenbach и Noyau из Швейцарии.

«Репортажи в комиксах — очень интересный формат, мы говорим о них уже с 2009 года. А в этом году на русском была издана книга «Палестина» художника и журналиста Джо Сакко, одного из родоначальников комиксов этого жанра. «Палестина» представляет собой графические репортажи Джо Сакко из горячих точек», — рассказывает Дмитрий Яковлев.

Пресс-служба издательства «Бумкнига» Обложка комикса Осхиля Юнсена «Полеш открывает музей»

В рамках детской программы состоится выставка норвежского художника Åshild Kanstad Johnsen, автора книги «Полеш идет в музей». Кроме того, пройдет серия мастер-классов от российских иллюстраторов детских книг.

Специальным гостем X «Бумфеста» станет американский художник Gary Basman, который работал в журнале New Yorker, на студии Дисней, изготавливал дизайнерские игрушки в Kidrobot и имеет персональные выставки по всему миру.

Фестиваль посетит новозеландский автор Дилан Хоррокс. В 2016 году на русском языке вышла его книга «Сэм Забель и волшебное перо», сейчас она номинирована на главную американскую премию в области комиксов Уилла Айснера.

«Также в рамках фестиваля будем встречать Ричарда Магуайера из США, у которого издан графический роман «Здесь», и хотя тираж его уже закончился, велика вероятность, что приезд автора в Россию поспособствует продолжению выпуска книги», — рассказывает Дмитрий Яковлев.

Пресс-служба издательства «Бумкнига» Обложка графического романа Ричарда Макгуайра «Здесь»

Изначально комикс «Здесь» состоял из 6 страниц и в 80-х годах был опубликован в одном андеграундном журнале, а спустя много лет на базе комикса Ричард Магуайер создал большой графический роман объёмом около 300 страниц. Книга была высоко оценена критиками, во Франции роман получил главный приз на крупнейшем европейском фестивале комиксов в городе Ангулеме.

В 2016 году выставочная программа фестиваля пройдет с 15 сентября по 9 октября, образовательная часть состоится с 23 по 25 сентября и будет включать программу лекций, презентаций и мастер-классов от иностранных и отечественных авторов.