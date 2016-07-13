Берлин, 13 июля, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Решение Великобритании выйти из Евросоюза открывает дорогу для углубления военного сотрудничества внутри блока. Об этом со ссылкой на министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен передает ABC News.

7thArmyJMTC Литовские солдаты переворачивают шину во время соревнований European Best Squad Competition. Бавария, Германия, 20 октября 2015 года

Фон дер Ляйен говорит, что Британия многие годы «постоянно блокировала все, что Европа писала об этом», ссылаясь, например, на европейский мобильный госпиталь для размещения в кризисных зонах.

Выступая на презентации оборонительной стратегии, немецкий министр отметила, что Германия и Франция планируют взять в свои руки инициативу по военной кооперации. Она сказала, что две страны начнут переговоры с другими членами ЕС о создании постоянных военных структур. ФРГ уже имеет совместные войсковые подразделения с Францией и Нидерландами на основе двусторонних соглашений.

Фон дер Ляйен уверена в том, что в рамках существующего европейского законодательства возможно более тесное взаимодействие стран союза в обороне и безопасности.