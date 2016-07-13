Санкт-Петербург, 13 июля, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Компания «Метрострой» поможет генеральному подрядчику справиться с «проблемным» стадионом на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, который необходим для чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщил руководитель «Метростроя» Вадим Александров, передаёт сегодня, 13 июля, корреспондент ИА REGNUM.

gazprom.ru Футбольное поле

По словам Александрова, с просьбой о помощи к его компании обратился вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Речь идёт о поставке оборудования, в частности, вентиляционного, на сумму 1,2 млрд рублей. Для этих целей «Метрострою» придётся взять кредит. «Город нам потом возместит», — добавил Александров. Он заметил, что документация ещё не оформлена должным образом: «Трансстрой» не подписал пока контракт, но я своим уже сказал: «Работайте». Надо помочь, это важно для города».

Заметим, глава «Метростроя» также заявлял, что компании не хватает финансирования на собственные проекты — возведение новых станций подземки. «Метрострою» приходилось брать кредиты и ранее, на данный момент сумма займа составляет 4 млрд рублей, но Александров рассчитывает сократить её в два раза к концу года. Он также признал, что в компании периодически задерживают зарплату: на срок до двух дней в головном управлении и на 5−6 дней в подразделениях.

Ранее генеральный директор «Инжтрансстрой СПб» Виталий Лазуткин признавал, что на данный момент компания все ещё находится «в минусе» даже после всех индексаций сметы стадиона на Крестовском острове. Сейчас общая стоимость арены достигла 39,2 млрд рублей. В Смольном подчёркивают, что никакой доплаты больше производиться не будет, так как в рамках сметы проект полностью обеспечен финансами.