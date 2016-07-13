Москва, 13 июля, 2016, 22:02 — ИА Регнум. Российская государственная «Зарубежнефть» может подписать с Национальной нефтяной компанией Ирана твердое соглашение, однако это не сыграет на руку России, а скорее напротив, навредит ее энергетическому сектору, поможет развиваться одному из главных своих конкурентов на мировом рынке. Более того, участие госкомпании в таких иностранных проектах обнажает главную проблему отечественной экономики — отсутствие энергетической политики государства. Об этом заявил сегодня, 13 июля, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью для ИА REGNUM.

ИА REGNUM

«Я думаю, вполне возможно, что они могут войти в иранские проекты. Главное, чем они руководствуются, это получение прибыли. Но в этом и заключается наша российская проблема. Зачастую государственные компании входят в определенные проекты и помогают тем самым конкурентам на мировых энергетических рынках», — заявил аналитик.

В качестве примера он привел Ирак, куда множество российских компаний входило в нефтяные проекты, хотя там ситуация в стране была сложная: только закончилась война, и безопасность не была обеспечена. Так, месторождения часто захватывали иракские боевики, после чего месторождения долго находились под контролем террористов. Из этого опыта можно сделать вывод о том, что российские компании смотрят на риски довольно уверенно.

При этом Юшков обратил внимание на то, что можно понять, когда в иностранные проекты входят частные компании, например, «Лукойл», они руководствуются только собственными интересами, и государство не может их контролировать. Другая ситуация складывается, когда в зарубежные проекты вписываются российские государственные компании, такие как «Газпром», ее «дочки», «Роснефть»:

«Они-то чего идут? Основной собственник, акционер — государство. А они, получается, действуют не в его интересах. Лучше бы они эти деньги вкладывали в российские проекты, платили налоги здесь и развивались здесь. А они, получается, эти деньги вкладывают в зарубежные проекты, в том числе и в проекты Ирана, который является российским конкурентом не только на нефтяном рынке, но и рынке газа, что еще страшнее», — подчеркнул ведущий аналитик ФНЭБ.

Дело в том, что Иран открыто говорит, что он хотел бы построить газопровод в Европу, объясняет эксперт. Сейчас это практически невозможно, так как через Турцию, с которой Иран фактически конфликтует по сирийскому вопросу, не может поставлять голубое топливо в Европу. Через другие страны поставлять свой газ пока тоже не может. Однако Иран не отказывается от этой идеи и вступает таким образом в прямой конфликт с Россией. Даже если ИРИ будет развивать у себя СПГ-направление, то все равно это СПГ может пойти в том числе и на европейский рынок. Если пойдет на азиатский рынок, то будет конкурировать с Сахалинским заводом СПГ. Если пойдет в Китай, будет конкурировать с «Силой Сибири», отмечает Игорь Юшков.

«Я не понимаю, почему государственные компании действуют против интересов своего основного собственника. Они («Зарубежнефть» с Ираном) могут и, скорее всего, подпишут твердое соглашение. Но другой вопрос в том, почему они это делают. Даже те прибыли, которые они получат на иранских проектах, они не покроют те убытки, которые могут быть за счет развития нефтегазовой отрасли российского конкурента», — заявил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ.

В таком случае встает вопрос, чем руководствуются государственные нефтегазовые компании, идя вразрез с интересами самого государства. По мнению эксперта, руководствуются исключительно своими экономическими интересами. Компании пытаются выставить себя хорошими и приходят в проекты конкурентов, однако никакой единой стратегии в этом вопросу не выбрано, вследствие чего начинается борьба между самими госкомпаниями.

Юшков заявил: «Мы приходим к глобальной проблеме: у нас фактически в стране отсутствует единая энергетическая политика, стратегия. Я не говорю про этот документ. Но политика реальная энергетическая отсутствует. У нас могут две государственные компании подавать друг на друга в суд и всячески бить друг друга и в медиасфере и так далее».

Яркий тому пример ссора «Роснефти» и «Газпрома» из-за Транссахалинского газопровода. «Роснефть» хочет построить на участке, где уже есть один государственные завод по сжижению природного газа, второй, который будет конкурировать с другим российским государственным заводом, что само по себе является нелогичным. По мнению аналитика, такая ситуация происходит под давлением интересов различных отечественных политических сил, имеющих власть в нефтегазовых компаниях.

«Абсурд по сути. Это возникает из-за того, что разные государственные компании фактически находятся под контролем различных политических групп, а эти политические группы не активно взаимодействуют между собой, а активно конкурируют между собой. Им все равно на государственный интерес, им главное — показать президенту, что их группа наиболее эффективна, и поэтому именно им нужно передать активы другой группы. То есть они хотят показать, какие они хорошие, вне зависимости от эффекта. Именно поэтому «Роснефть» выбивает себе право экспорта трубопроводного газа. Естественно, что если будет два экспортера или множество экспортеров, то потребитель будет этим пользоваться и сбивать цену. Но они же об этом не думают. Они думаю, что увеличат экспорт газа и покажут, что «Газпром» сокращал экспорт газа, потому что у них якобы нехороший менеджер. «А мы такие хорошие. Мы эффективные, поэтому давайте вообще «Газпром» разделим, а его части приватизируем». Естественно, одним из покупателей будет «Роснефть», — обратил внимание ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности.

Таким образом, мы видим, что существует глобальная проблема, суть которой в том, что государственная энергетическая политика складывается, как пазл, из совокупности «хотелок и желаний различных руководителей госкомпаний». Единый вектор направления отсутствует. Поэтому, с точки зрения Игоря Юшкова, не стоит позитивно рассматривать приход российских государственных компаний в иранские проекты. Потому как из этих проектов российской стороне не извлечь существенной пользы, коммерческая прибыль от проектов тоже не очевидна. В то время, когда в притоке инвестиций нуждаются энергетические проекты внутри самой России, госкомпании вкладывают средства в развитие иностранного энергетического сектора и создают для себя еще более мощного конкурента.

«Нам от этого один вред будет. Технологий они никаких не дадут, у них собственных технологий никаких нет, иначе они бы сами себе построили СПГ-завод. Прибыль… Я тоже тут не вижу большой прибыли. Получается, мы будем вкладывать деньги в зарубежные проекты при условии низких цен на нефть, то есть когда это все окупится, непонятно. При этом мы не вкладываем деньги в российские проекты, а потом говорим: «Цена же низкая. Зачем сейчас вкладывать? Цена нерентабельная». А в зарубежные проекты идет. Поэтому, на мой взгляд, здесь ничего позитивного нет», — подытожил эксперт.

Ранее ИА REGNUM передавало, что управляющий директор Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) Али Кардор и гендиректор российской государственной компании «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов подписали меморандум о взаимопонимании и базовое соглашение о неразглашении информации по разработке иранских нефтяных месторождений Западный Пайдар и Абан. Известно, что после изучения месторождений черного золота «Зарубежнефть» представит предложения иранской компании для повышения объемов извлекаемых углеводородов. Подробности соглашения не разглашаются, однако в октябре минувшего года министр энергетики России Александр Новак заявлял о готовности «Зарубежнефти» предоставить кредит Ирану для развития нефтяной промышленности в размере $6 млрд.

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