Ростов-на-Дону, 13 июля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону главный спортивный объект, который в 2018 году примет футбольные баталии игр ¼ финала чемпионата мира, накрывают кровлей. Об этом ИА REGNUM 13 июля проинформировали в пресс-центре генподрядчика «Ростов-Арены» — ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

sportin.su «Ростов-Арена»

Установка белых дуговых конструкций (арок) и наружных фасадов (фахверков) является одним из важнейших и самых ответственных этапов возведения 45-тысячной футбольной арены. Общий вес арок превышает 590 тонн, а фахверков — 755 тонн.

Отметим, что после проведения первенства планеты по футболу «Ростов-Арену» используют в качестве домашней арены и тренировочной базы игроками ФК «Ростов». Здесь же планируется проводить различные массовые зрелищные и культурные мероприятия.

Напомним, что дороги к главному спортобъекту ЧМ-2018 будут стоить 466 млн рублей. Транспортные артерии должны появиться к концу 2017 года. Этот вид работ будет финансироваться из областного и городского бюджетов.

Срок сдачи стадиона — 25 декабря 2017 года, но готов объект, вероятно, будет раньше. Готовность внутренних инженерных сетей футбольного поля превышает 40%. Практически завершены кладка перегородок из кирпича, устройство лестничных железобетонных маршей, наружных стен и перегородок.

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В Ростове-на-Дону в волонтёры ЧМ-2018 записались почти 2 тыс. кандидатов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, практически в небытие ушел вопрос задержек заработной платы строителям, трудящимся на стадионе. О пикетах по поводу финансовых трудностей больше не сообщается.