Воронеж, 13 июля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Подвижной состав городского пассажирского транспорта в Воронеже обновлен на 30%, а число перевозчиков, обслуживающих маршруты, снизилось вдвое — с 26 до 13. Такие данные привел мэр Александр Гусев в своем отчете о работе администрации Воронежа за 2015 год перед гордумой 13 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

filefastovik.com Маршрутный автобус

В рамках реформирования отрасли для муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс» приобретено 37 новых автобусов большой вместимости (ЛИАЗ), работающих на газомоторном топливе на 302 млн рублей. Частные перевозчики за счет собственных средств приобрели 238 единиц транспорта.

В то же время из эксплуатации выведено около 50 не отвечающих требованиям автобусов большой вместимости.

По словам Александра Гусева, к 1 сентября на дорогах Воронеже не должно остаться ни одного автобуса большой вместимости старше 10 лет. В случае неисполнения, отметил глава города позже в беседе с журналистами, перевозчикам грозят санкции. Он подчеркнул, что небольших перевозчиков, которые не справятся с задачей, «есть кем заместить».

Добавим, что на днях прокуратура Воронежа обнародовала результаты проверок состояния общественного автотранспорта. Выяснилось, два перевозчика — ООО «Воронежская городская транспортная компания» и «ТК Автотранс» — выпускали на маршруты автобусы без очередного освидетельствования газобаллонного оборудования, нескольких пассажирских сидений и при неисправных боковых огнях. На ситуацию с состоянием пассажирского автотранспорта обратил внимание и глава региона Алексей Гордеев, поручивший подчиненным в кратчайшие сроки устранить проблемы.