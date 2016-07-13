Санкт-Петербург, 13 июля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Строительство Невско-Василеостровской линии петербургского метро со станциями «Беговая» и «Новокрестовская» идет с отставанием. Об этом заявил директор компании «Метрострой» Вадим Александров, передаёт сегодня, 13 июля, корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Степанов. Строители. 1963

По словам Александрова, подрядчик допустил отставание на 1,5 месяца, которое «Метрострой» планирует нагнать, увеличив скорость укладки до 8−9 колец в сутки.

Вадим Александров подчеркнул, что сроки сдачи в 2,5 года вместо 4,5 года изначально выглядели слишком оптимистичными. «Новокрестовская» и «Беговая» должны появиться до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, этап которого пройдёт в Петербурге на Крестовском острове.

«Соревнования у нас когда, в июне? В марте будем стараться ввести в эксплуатацию. Станции должны быть обязательно готовы, на «Беговой» и «Новокрестовской» полным ходом ведутся работы. Отставание есть, но какое? У нас есть линейный график, за который мы расписались, и там все нормально. Но мы напрягаем людей работать быстрее, и тут есть небольшое отставание», — сказал Александров.

Он пояснил, что в районе «Беговой» грунт слишком насыщен водой, он осыпается, особенно в период дождей, и его надо постоянно вывозить. Аналогичная ситуация и на «Новокрестовской». «Я даже не хочу туда ходить», — признал Александров.

Пятикилометровый двухпутный тоннель к «Новокрестовской» пролегает под дном Финского залива. Напомним, ещё в мае на совещании в Смольном Вадим Александров назвал ситуацию «кромешным адом»: темпы проходки снизились с 10 до 2 колец в сутки при плановой скорости 7 колец. Снижение скорости Александров объяснил обилием воды, которую приходится «черпать ведрами». К тому же обводненный грунт тяжело вывезти со строительной площадки. На строительство Невско-Василеостровской линии в целом было выделено более 30 млрд рублей.