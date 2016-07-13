Тегеран, 13 июля, 2016, 22:04 — ИА Регнум. Во вторник, 12 июля, Иран после многочленных проволочек утвердил новую модель нефтяных контрактов для иностранных компаний. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

ИА REGNUM

Принятие новой иранской модели нефтяных контрактов для повышения привлекательности для зарубежных инвесторов сопровождалось множеством различных проволочек, которые были вызваны спорами в правительстве страны. Однако к компромиссу все-таки удалось прийти, и договор с некоторыми коррективами был одобрен экономическим совещательным органом иранского правительства.

Чтобы привлечь как можно больше крупных мировых игроком на нефтяном рынке, Тегеран предлагает иностранным компаниям комплекс работ в области разведки, разработки и производства углеводородного сырья. Иран также предлагает нефтяникам участвовать в разработке 10 015 крупных месторождений «черного золота», подтвердил министр нефти станы Бижана Зангани.

Как сообщил Зангани, последний вариант модели нефтяных контрактов правительство утвердило после внесения изменений, которые приняли критики договора и зарубежные инвесторы. По словам иранского министра нефти, одни противники новой IPC обвинили правительство в измене, после чего совещательный орган могли не вести с ними переговоры. Другая группа подняла вопросы о модели этих договоров, отмечает Зангани, и правительство провело встречи с ними.

После снятия антииранских санкций, введенных ранее Западом за ядерную программу страны, Тегеран стремится нарастить объемы добычи нефти до досанкционных показателей, то есть до четырех млн баррелей нефти в сутки. Более того, сейчас в планах иранских властей — нарастить экспорт «черного золота» почти в два раза. Как ранее писало ИА REGNUM, Иран производит по 3,8 млн баррелей в день, а к 2021 году планируется добывать до 5,8 млн баррелей. После отмены ограничений Тегеран уже сумел восстановить 80% утраченной доли на рынке, поэтому такие планы касательно экспорта Ирана кажется вполне осуществимыми.

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Однако все же западные санкции значительным образом подкосили экономику Ирана, которая во многом ориентировалась на нефть. Поэтому теперь местным нефтяникам необходимы иностранные вливания. Таким образом, IPC, новая модель нефтяных контрактов, является ключевым элементом иранского плана по восстановлению объемов добычи «черного золота» до досанкционного уровня. Для достижения этой цели требуются зарубежные инвестиции в размере 200 млрд долларов США.

По поводу того, какой должна быть новая модель нефтяных контрактов для иностранных инвесторов, в правительстве постоянно шли споры, что, безусловно, не раз откладывало принятие IPC. Основная дискуссия происходила из-за сторонников жесткой позиции в иранском правительстве. По их мнению, любая сделка с зарубежными компаниями может внести серьезные негативные коррективы в энергетическую политику Ирана. Дело в том, что на протяжении 20 лет в стране действует система обратного выкупа, согласно которой иностранным компаниям запрещается создавать резервы либо приобретать доли уставного капитала иранских компаний.

Однако это изменение еще не коснулась иранской экономики. А вот другим серьезным изменением является то, что теперь Национальная иранская нефтяная компания (НИНК) будет создавать совместные предприятия с зарубежными инвесторами и получать долю прибыли. Раньше Иран сам платил пришедшей на ее рынок компании фиксированную цену за добытые углеводороды. Кроме того, теперь будет уделяться повышенное внимание наращиванию извлекаемости запасов нефти.

Действительно, привлечь иностранные компании на свой рынок Ирану удается. Российские компании уже выразили свою заинтересованность иранскими нефтяными проектами. Так, ранее частная российская компания «Лукойл» заявила, что хочет вложить миллиарды долларов в проекты в Иране. Как заявил глава компании Вагит Алекперов, в сентябре он намерен посетить Тегеран, где будет проводить переговоры о возможном участии «Лукойла» в разработке местных месторождений. Кроме того, как ранее передавало ИА REGNUM, управляющий директор Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) Али Кардор и гендиректор российской государственной «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов подписали меморандум о взаимопонимании и базовое соглашение о неразглашении информации по разработке иранских нефтяных месторождений Западный Пайдар и Абан.