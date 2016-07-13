Вашингтон, 13 июля, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Астрономы Обсерватории солнечной динамики NASA заметили на Солнце большую корональную дыру размером в 1/6 площади звезды, сообщает газета Huffington Post.

Gellinger Солнце

Корональная дыра — это место, где в межпланетное пространство прорывается магнитное поле Солнца, там понижается температура и плотность плазмы и поверхность «дыры» выглядит темнее, чем остальная поверхность светила.

Само по себе это явление не опасно для жителей Земли, худшее, что «дыры» могут вызвать — это неполадки в работе систем радиосвязи и спутников. Такие пятна остаются на Солнце на несколько недель или месяцев.