Москва, 13 июля, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Российская авиация осуществила бомбардировку позиций террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России) в рамках операции ВКС РФ, продолжающейся в Сирии с 2015 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня, 13 июля.

Обстрел с воздуха

Журналисты попросили Пескова ответить на вопрос, явилась ли бомбардировка дислокаций ИГ (запрещено в России), которая произошла накануне, 12 июля, акцией возмездия за гибель лётчиков-инструкторов Ряфагатя Хабибулина и Евгения Долгина.

«Продолжается операция ВКС России. Это все осуществляется в рамках продолжающейся операции ВКС России», — ответил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские пилоты, находящиеся на борту военного вертолёта Ми-25, погибли в Сирии 8 июля. Экипаж погиб в ходе атаки на террористов ИГ (запрещено в России), наносивших удары по позициям правительственных войск Сирии.

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Утром 12 июля стратегические бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли авиаудар осколочно-фугасными бомбами по объектам ИГ (запрещено в России) восточнее города Пальмира (Сирия).