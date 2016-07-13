Москва, 13 июля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. С наступлением жаркой погоды в ряде регионов России работодателям необходимо позаботиться о создании соответствующих условий труда на рабочих местах, сообщили в Роструде.

Жара. Париж, 1921 г

Желательно обеспечить комфортный температурный режим, кондиционирование помещений. Права работников во время жаркой погоды защищают санитарные нормы, принятые в РФ. Согласно СанПиНу, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на 2 часа, при температуре 30,5 градусов — на 4 часа.

Кроме того, необходимо обеспечить работников чистой питьевой водой, возможностью делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха и предоставлять краткосрочные оплачиваемые отпуска.

«Работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда работников, в противном случае он может быть привлечен к ответственности», — отметил начальник Управления государственного надзора в сфере труда Роструда Егор Иванов.