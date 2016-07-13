Вашингтон, 13 июля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Поведение бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, пританцовывавшего во время исполнения патриотической песни «Боевой гимн Республики» на панихиде в честь погибших в городе Далласе (штат Техас, США) полицейских, вызвало негативную реакцию в социальных сетях.

Давид Альфаро Сикейрос. Танец дождя

В частности, на сайте YouTube пользователи недоумевают, что заставило политика совершать танцевальные движения и улыбаться в столь неподходящий момент. «Чёрт, он на бутылке ?? Кто танцует на похоронах ??» — написал пользователь Travis Laird.

Буш стоял рядом с первой леди США Мишель Обамой, которую держал за руку. Travis Laird отметил, что она пыталась сдержать стоящего рядом и не сгибать руку, которую сгибал Буш во время «танца». Она пыталась сдержать его, «словно глупого ребёнка, но он этого не заметил».

«Вот почему снова не выберут президента от республиканцев», — написал Travis Laird.

В соцсети появились и более грубые высказывания в адрес Джорджа Буша-младшего. «Это ненормальный когда-то держал «свой палец на кнопке»! О, мой, мир, тебе повезло, что ты ещё жив», — написал пользователь VariedVids.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расстрел полицейских в Далласе произошёл 8 июля во время массовых протестов, вспыхнувших в ответ на расстрел полицейскими двух темнокожих американцев — одного полицейские застрелили в штате Миннесота, другого — в Луизиане.