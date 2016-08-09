Краснодар, 13 июля, 2016, 09:01 — ИА Регнум. В Краснодарском крае население не достаточно активно вносит плату за капитальный ремонт многоквартирных домов. На сегодняшний день за капремонт платит только половина жителей региона. Между тем, как заявил заместитель регионального министра ТЭК и ЖКХ Святослав Удинцев, ситуация по сравнению с прошлым годом (тогда показатель собираемости составлял 47%) начала выравниваться, передает корреспондент ИА REGNUM.

башдомком.рф Взносы на капитальный ремонт

«В этом году мы планируем выйти на уровень собираемости в 75%, — подчеркнул замминистра ТЭК и ЖКХ. — В первую очередь, за счет более плотной работы с муниципальными образованиями. Кроме того, в городах и районах края проводится активная работа с населением».

Между тем, особое беспокойство вызывает тот факт, что сами районы неактивно перечисляют средства на капремонт муниципального имущества. Так, из 44-х муниципалитетов только три — Каневской, Тбилисский и Туапсинский — полностью оплатили взносы. Среди злостных неплательщиков Ленинградский и Успенский районы.

Святослав Удинцев добавил, что на основании мнения жителей края будет рассмотрен вопрос о введении единой квитанции за коммунальные услуги, которая бы сразу включала пункт оплаты капремонта.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в крае с 2013 года. Она разделена на краткосрочные периоды и рассчитана до 2043 года. Всего на Кубани за 30 лет планируется отремонтировать 18 463 многоквартирных дома. На период 2016—2017 годов в порядок приведут 382 дома на территории 35 муниципальных образований края. На данные цели предусмотрено порядка 186 млн рублей — это средства собственников и муниципальных бюджетов.

Как напомнил министр ТЭК и ЖКХ края Александр Волошин, в соответствии с изменениями в краевом законе об организации проведения капитального ремонта функции технического заказчика переданы органам местного самоуправления. Это позволит муниципалитетам определять подрядные организации и самостоятельно контролировать качество ремонтных работ. В настоящий момент соответствующие функции приняты половиной муниципалитетов края. В некоторых, например, в Армавире, Сочи, Белоглинском, Динском, Ейском районах, процедуры не завершены.

В 2014−15 годах в крае в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов было отремонтировано 132 дома. Общая стоимость ремонта составила 514 млн рублей. На эти средства были заменены лифты, выполнен ремонт крыш, фасадов и инженерных систем. Программами на 2015−16 годы запланировано выполнение капитального ремонта 513 домов на общую сумму порядка 363 млн рублей. Всего в ремонте нуждаются почти 18,5 тысячи домов, это 80% многоквартирного фонда края.

Однако при том, что с ноября 2014 года на счетах краевого оператора было собрано более 2 млрд рублей, за это время отремонтировано всего 132 дома. На реализацию программы капремонта в прошедшем году было потрачено 508,6 млн рублей, остаток средств на начало текущего года составил 1,271 млрд рублей. То есть на ремонт в прошедшем году ушла только треть собранных с граждан средств. Такое положение дел подверглось критике со стороны губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Считаю, что краевой фонд капремонта работает неэффективно. Надо оправдывать надежды людей. Я разделяю их возмущение. Они ежемесячно видят квитанцию за капремонт, но не видят никакого результата, квитанция приходит регулярно, а ремонта нет», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Напомним, в начале июля с возрастающей критикой населением работы НКО «Фонд капитального ремонта МКД» администрацией Краснодарского края был назначен новый руководитель организации. Исполнять обязанности гендиректора начал Дмитрий Фабрикант.

Изменения произошли не только на кадровом, но и на законодательном уровне. Так, в законодательства Кубани были внесены изменения, согласно которым распоряжаться полученными от жителей средствами, составлять график и организовывать работы будет не региональный оператор капитального ремонта, а муниципальные органы власти. Кроме того, по инициативе краевого министерства ЖКХ сняты ограничения для муниципалитетов по заимствованиям средств из «общего котла», теперь район может потратить 90% собранной им суммы.

Что касается суммы взноса на капремонт, на сегодня она составляет 5,32 рубля. Однако, по словам замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани Святослава Удинцева, этого установленного норматива не хватит, чтобы осуществить все мероприятия (около 200 тыс. видов работ), запланированные до 2043 года в рамках региональной программы капремонта. Он также добавил, что в настоящий момент в Краснодарском крае один из самых низких тарифов по оплате за капремонт по России, поэтому заявил о необходимости повышения тарифов на капремонт в Краснодарском крае.

С ним не согласны местные «фронтовики». Эксперты ОНФ считают, что повышение цен безосновательно, поскольку в региональных фондах капитального ремонта имеются значительные средства, которые на данный момент не используются по назначению. Кроме того, по мнению активистов, тарифы в крае и без повышения не являются самыми низкими. В Южном федеральном округе есть регионы, где взносы на капремонт ниже: в Астраханской области — 4 рубля за квадратный метр, в Республике Адыгея — 4,1 руб. в домах без лифтов и 5,3 руб. в домах с лифтами.

«Мы выступаем против того, чтобы жителям повышали взносы при том, что в фонде есть свободные средства. Тем более что жилищный кодекс предусматривает возможность использования денег, полученных от собственников помещений в одних многоквартирных домах, для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах. Это возможно при условии, что собственники помещений формируют фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора капитального ремонта», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя исполкома Народного фронта Наталья Костенко.

Добавим, что благодаря региональной программе по капитальному ремонту условия проживания улучшили более 450 тысяч кубанце. Всего в крае было реализовано восемь адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в которых приняли участие 57 муниципалитетов. За это время капитально отремонтировано почти 3,5 тыс. многоквартирных домов на сумму свыше 10 млрд 270 млн рублей.

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