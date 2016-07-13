Москва, 13 июля, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Brent все же нашла возможность вернуться выше уровня 48 долларов за баррель. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, «черное золото» получает поддержку на фоне сообщений о том, что в Нигерии и Ираке из-за утечки в трубопроводах отмечаются перебои с отгрузкой.

Alaska Resources Library Загрязненные при разливе нефти камни

«Дополнительным катализатором выступили и данные по мировому спросу и предложению. Отчет отразил сокращение дисбаланса в июне до 0,66 млн баррелей от 0,91 млн в мае. Рынок с оптимизмом воспринял новости о том, что спрос вырос до 95,62 млн от 94,36. 13 июля у нефти будет еще один тест на прочность в виде данных по коммерческим запасам в США от EIA. На прошлой неделе отчет вызвал разочарование, отразив меньшее их сокращение, чем ожидалось», — пояснила Рогова.

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«Тем не менее, тот факт, что сезон отпусков в США в разгаре, позволяет ждать оптимистичных цифр, сигнализирующих о дальнейшем падении запасов. На этом фоне Brent может попытаться вернуться в район уровня 50 долларов за баррель», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 13 июля стоимость нефти вернулась к негативной динамике после почти 5% роста днем ранее, поскольку инвесторы отыгрывают данные от Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов «черного золота» в США, а также на фоне фиксации рынками прибыли, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08:17 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 1,22% — до 47,88 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI опускалась на 1,05% — до 46,31 доллара за баррель.