Симферополь, 12 июля, 2016, 21:15 — ИА Регнум. В Крыму инвентаризацию 100-метровой полосы в прибрежной зоне завершат к 1 сентября 2016 года, после чего начнут сносить незаконные постройки, однако сносить будут не всё, а только то, что мешает местным жителям и закрывает доступ к морю. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Айвазовский. Южная ночь. Крым 1848

«Мы сейчас не говорим о том, что будут сноситься все объекты, так как часть из них не препятствует развитию района, некоторые владельцы добросовестно платят налоги в бюджет, а сами постройки не мешают общественности посещать пляж, — написал Аксёнов. — По всем таким объектам будет принято отдельное решение».

Глава Крыма отметил, что на сегодняшний день в зоне Большой Ялты и Большой Алушты насчитывается около 800 объектов, которые «потенциально попадают под снос», а подразделения с необходимой техникой уже сформированы и «ждут команды».

«Все соответствующие решения будут закреплены постановлением Государственного Совета Республики Крым, чтобы потом у местных органов власти не было возможности в этих зонах выдавать землю с нарушением законодательства. Все дальнейшие решения будут приниматься в Совете министров Республики Крым в присутствии прессы, информация будет опубликована», — пообещал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, широкомасштабная кампания по сносу самовольно возведенных капитальных строений в Крыму начнётся после завершения курортного сезона — с сентября 2016 года.

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