Цхинвал, 12 июля, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Педагоги из Пятигорска обратились к президенту России в защиту ветерана Великой Отечественной войны из Южной Осетии. Речь идет о доме, который ветеран войны, боевой офицер-десантник Газзаев Енвер Елиозович построил в городе Цхинвал в 1956 году, после демобилизации из рядов Советской Армии. Земельный участок, на котором стоял дом, был выделен ему в бессрочное пользование. Дом располагался в г. Цхинвал, по улице Осетинская (бывшая Карла Маркса), №185.

8 ноября 2015 года дом был буквально стерт с лица по прямому указанию президента Южной Осетии. Никогда ни ветеран войны, ни кто-либо из членов его семьи уголовному преследованию не подвергались. Никакого судебного или иного решения о разрушении капитального жилого дома, принадлежавшего ветерану войны на правах частной собственности с 1956 года, не существует. Никакого решения органов местного самоуправления или правительства Южной Осетии об изъятии земельного участка, на котором стоял дом, выделенного ветерану в бессрочное пользование, также не существует. Ветеран умер, не вынеся всего этого. Действия по разрушению дома непосредственно проводились гражданином России Н.Бестаевым. Ниже ИА REGNUM публикует текст обращения, которое ныне поступило в приёмную президента России.

Обращение Педагогического коллектива МБОУ СОШ №30 г. Пятигорска к Президенту Российской Федерации

Уважаемый Владимир Владимирович 8 ноября 2015 года был стерт с лица земли дом Газзаева Енвера Елиозовича, отца учителя математики нашей школы Газзаева Валерия Енверовича. Газзаев Енвер Елиозович — ветеран Великой Отечественной войны, боевой офицер-десантник, прошел всю войну от Новороссийска до Берлина, имеет множество боевых наград. Мы не знаем по какой причине это сделано, но глубоко убеждены в том, что нет ни одной причины, по которой можно стереть с лица земли дом ветерана Великой Отечественной Войны! Нет ни одной причины, по которой можно избивать престарелых ветеранов войны, отбирать их имущество, грабить и сжигать их дома. Владимир Владимирович, мы просим Вас разобраться с этим вопиющим случаем и восстановить справедливость в отношении ветерана Великой Отечественной войны и членов его семьи.

С огромным к Вам уважением

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №30 города Пятигорска.