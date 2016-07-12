Магас, 12 июля, 2016, 17:47 — ИА Регнум. В Ингушетии программа переселения граждан из ветхого жилья была выполнена досрочно в конце 2015 года. Все мероприятия по ликвидации аварийного многоквартирного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года, были завершены.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

В настоящее время руководство республики обратилось в Фонд содействия реформированию ЖКХ с просьбой рассмотреть возможность поощрения Ингушетии дополнительной финансовой помощью. По словам главы региона Юнус-Бека Евкурова, есть еще дома, признанные аварийными после 1 января 2012 года. Это более 30 домов общей площадью более 12 тысяч квадратных метров.

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Ингушетии пообещали бонус за ликвидацию аварийного жилья

Генеральный директор — председатель правления Фонда Константин Цицин и председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин выразили благодарность руководству Ингушетии за досрочное выполнение программы ликвидации ветхого жилья и обещали оказать поддержку республике. Как сообщили ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе главы региона, на завершение программы ликвидации ветхого многоквартирного жилищного фонда Ингушетии будут выделены дополнительные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014—2015 годах в Ингушетии было завершено расселение жителей всех аварийных домов, участвовавших в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Для около 2450 человек, проживающих в 22 аварийных многоквартирных домах общей площадью более 25 тыс. квадратных метров, было построено 11 новых домов.

В 2015 году для расселения жителей из аварийного жилья по решению правления Фонда ЖКХ Ингушетии было выделено 132,97 млн рублей. На текущий год Фонд содействия реформированию ЖКХ принял заявку Ингушетии на 168 млн рублей для ликвидации аварийного многоквартирного жилого фонда.