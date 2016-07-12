Москва, 12 июля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Вопрос с поставками нефти и газа из России в Белоруссию является значимым, и представители обеих стран постоянно находятся в контакте по складывающейся ситуации. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На перепутье

«Есть один достаточно значимый вопрос, он касается сложившейся ситуации в сфере энергоносителей, соответственно в газовой сфере, в сфере поставок нефти. По этому поводу мы ведем консультации, обсуждаем этот вопрос. Наши министры, вице-премьеры правительств, они тоже находятся во взаимодействии», — сказал Медведев.

По его словам, «это такие вопросы, мы с вами знаем, по опыту предыдущих лет, нельзя их запускать сильно, потому что потом очень трудно находить решения».

Медведев подчеркнул, что, «даже имея в виду очень высокий уровень взаимодействия, добросердечные, дружеские, партнерские отношения, союзнические отношения, есть темы, по которым надо договариваться, не создавая долгосрочных проблем, не заводя ситуацию в тупик».

Напомним, за последние годы взаимоотношения РФ и Белоруссии не раз переживали кризисные периоды. Как правило, это было связано со сферами торговли и взаимодействия в экономической сфере.