Москва, 12 июля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Савёловский суд Москвы отказался удовлетворить иск российского блоггера, создателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) и лидера оппозиционной политической партии «Партия прогресса» Алексея Навальному, поданного к ВГТРК и телеведующему Дмитрию Киселёву, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный в очередной раз оказался в центре внимания общественности после показа в апреле 2016 года фильма «Эффект Браудера» в программе «Специальный корреспондент». В этом документальном фильме показано, что блогер Навальный вёл переписку с американским финансистом, сооснователем и генеральным директором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, аферистом Уильямом Браудером.

Из фильма следует, что «борец с коррупцией» Навальный занимался гринмейломпо заказу Браудера.

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После эфира блоггер заявил, что фильм лжив — это «выдумка от первого до последнего слова». Он заявил, что будет требовать опровержения его причастности к деятельности иностранного финансиста и к работе американской разведки.

Читайте подробнее: Навальный подал иск в суд на авторов фильма «Эффект Браудера»29 апреля стало известно, что Савёловский суд оставил иск Навального о защите чести и достоинства к телеканалу ВГТРК, телеведущему Дмитрию Киселеву и журналисту канала Евгению Попову без движения.

Читайте также: Иск Навального к ВГТРК за фильм о Браудере оставлен без движения