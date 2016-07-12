Донецк, 12 июля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В июле на территории ДНР зафиксированы два летальных случая, предположительно, в результате заражения лептоспирозом. Об этом 12 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию от жителей Шахтерска и Донецка.

Борис Кустодиев. Купание. 1910

«Отец уехал на дачу под Донецком, у него огород. Рядом был водоем, всегда в нем купались. Маме ничего, а у отца к вечеру поднялась температура под 40, отнялись ноги. Вызвали скорую. В больнице врачи думали, что это простудное заболевание, сбивали температуру. У отца отказали почки и легкие. Тогда направили в больницу Вишневского. Там сделали анализ крови, нашли лептоспироз. Отец погиб. Тело не разрешили даже в квартиру занести», — рассказала дончанка Анна.

«В Шахтерске медик знакомый сказал, чтобы не купался в открытых водоемах, потому что местный парень погиб от непонятной инфекции. На вечер температура 40, а потом… Лечили в Донецке, но врачи не спасли. Это все война. Крыс много развелось, в окопах с солдатами живут, и на полях их много. Да еще и непонятна ситуация с захоронениями. То там тела откапывали, то там находили захоронения в посадках. Уже и не разберешь, чьи там трупы находят», — рассказал житель Шахтерска Александр.

В свою очередь и.о. главного врача Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы ДНР Наталья Ананьева отметила в интервью корреспонденту ИА REGNUM, что по Донецку был зафиксирован один летальный исход с подозрением на лептоспироз.

«По Шахтерску я не знаю, откуда у вас информация, а по Донецку — да, был зарегистрирован случай. Но диагноз под вопросом. Официально лабораторно подтверждений диагноза нет. Поэтому что-либо говорить мы не можем. Вода в наших открытых водоемах — да, не соответствует по микробиологическим и санитарно-биологическим показателям, кроме Азовского моря. Купаться опасно, это чревато, потому что в водоемах могут находиться возбудители разных инфекционных заболеваний. По Шахтерску не знаю этой информации», — сказала Ананьева.

В Минздраве ДНР подтверждают информацию о том, что в водоемах на территории республики стало опасно купаться, в частности, есть опасность заболеть такими инфекционными заболеваниями, как лептоспироз, дизентерия, брюшной тиф, паратифы, А и Б, холера, энтеровирусные инфекции, а также паразитарными заболеваниями (гельминтозы и протозоозы).

«В летний период создаются благоприятные условия для сохранения в воде открытых водоемов возбудителей инфекционных заболеваний, таких как дизентерия, брюшной тиф, паратифы, А и Б, холера, энтеровирусные инфекции, лептоспироз и др., а также паразитарных заболеваний (гельминтозов и протозоозов). По данным Республиканского лабораторного центра Госсанэпидслужбы МЗ ДНР, в первом полугодии 2016 года по химическим, микробиологическим показателям загрязненность открытых водоемов превышает установленные нормативы. Так, по химическим показателям отклонения фиксируются в 65,5% отобранных проб, по микробиологическим показателям — в 41,8%. Исключение составляют пляжи морского побережья Азовского моря (г. Новоазовск, пос. Седово), где качество морской воды соответствует установленным нормативам», — говорится в сообщении.

В Минздраве жителей Донетчины призывают отказаться от плавания в открытых прудах и водоемах.

«Для водных процедур и плавания использовать отведенные для отдыха специализированные пляжи и безопасные бассейны; при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот; во время отдыха не использовать воду открытых водоемов для приготовления пищи, мытья рук, овощей и фруктов; при возникновении первых симптомов заболевания (повышение температуры тела, боль в животе, диарея и др.) немедленно обращаться за медицинской помощью», — отмечается в материале.