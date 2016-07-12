Вашингтон, 12 июля, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Американские астрономы обнаружили необычную составную галактику, размеры которой ранее существенно недооценивали, сообщает Zele.ru.

WikiImages Неизведанная галактика

Галактика UGC 1382 расположена в 250 млн световых лет от Земли. Ранее астрономы считали её старой, мелкой эллиптической галактикой. Последние наблюдения показали, что она в 10 раз больше предполагаемых размеров и может быть образована из частей нескольких галактик.

Диаметр галактики равен 718 тысячам световых лет, то есть UGC 1382 в семь раз крупнее нашей галактики Млечный путь. Ультрафиолетовые снимки позволили установить наличие у нее спиральных рукавов, что является большой редкостью для эллиптических галактик.

Кроме того, внутренняя область UGC 1382 оказалась моложе, чем внешняя. Это еще одно необычное свойство «галактики-франкенштейна».

Ученые полагают, что две эти части образовались независимо друг от друга и шли по собственному пути до слияния воедино.