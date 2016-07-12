Краснодар, 12 июля, 2016, 13:49 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на сегодняшний день аграрии уже собрали зерновые и зернобобовые культуры с более чем половины площадей. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 12 июля, всего обмолочено 892,8 тысячи га или 54% от намеченного. В 2015 году на эту же дату этот показатель состоял 658,3 тысяч га.

Эдуард Мане. Хлеб. 1870

Хлеборобы уже положили в закрома 5,2 млн тонн зерна нового урожая. В том числе, озимая пшеница убрана на площади 704,1 тысяч га или 49% от намеченного. Валовой сбор культуры составил 4,2 млн тонн при средней урожайности по краю 59,5 ц/га.

Самую высокую урожайность озимой пшеницы сегодня получают аграрии Тимашевского (63,3 ц/га) и Новокубанского (62,6 ц/га) районов, а также города Краснодара (62 ц/га).

На Кубани также завершается уборка гороха на зерно. Культура убрана с площади 30,5 тысячи га — это 90% от намеченного. Валовый сбор составляет 113,8 тысяч тонн при урожайности — 37,3 ц/га.

Добавим, что, по данным Краснодарстата, в текущем году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий по сравнению с прошлым годом увеличилась на 0,4% и составила 3689,7 тыс. гектаров. Выросла доля зерновых культур, однако сократились доли технических культур, картофеля и овощебахчевых, кормовых культур.

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Так, площадь зерновых культур в текущем году больше, чем в предыдущем, на 1,5%. Посевы озимых зерновых культур практически сохранились на уровне прошлого года (99,6%); из них площадь тритикале уменьшилась на 13,7%, озимой пшеницы — на 1,2%, озимого ячменя посеяно больше на 8,7%. Площадь яровых зерновых и зернобобовых культур расширена на 5,1%, в том числе сорго — на 50,7%, зернобобовых культур — на 27,6%, яровой пшеницы — на 18,5%, кукурузы — на 5,8%, риса — на 1,5%, в то же время сократились площади ярового ячменя на 6%, овса — на 4,6%, гречихи — на 17,4%, проса — в 2,2 раза.

Площадь технических культур стала меньше на 0,5%. Подсолнечника посеяно меньше, чем в 2015 году, на 2,1%, сои — на 7,5%, рапса — в 2,3 раза. Площадь сахарной свеклы увеличилась на 19,2%, горчицы — на 15,4%, льна-кудряша — на 10,3%.

В 2016 году меньше посажено овощных культур и картофеля — 98,1% и 97,7% соответственно. Сохранилась тенденция сокращения площадей под кормовыми культурами. В текущем году их посеяно меньше, чем в предыдущем на 4,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году хлеборобам Кубани удалось собрать небывалый урожай — 9,8 млн тонн зерна.