Новгородская область, 24 декабря, 2004, 15:58 — ИА Регнум. Взрыв, прогремевший сегодня в центре Великого Новгорода - уже не первое происшествие подобного рода, жертвой которого становится частная охранная фирма "Беркут" ("Архипелаг"), напоминает корреспондент ИА REGNUM. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая 2004 года на улице Десятинной в Великом Новгороде взорвалась машина, принадлежащая сотруднику ЧОП "Беркут" Сергею Овсянкину. Взрыв прогремел в момент, когда С. Овсянкин садился в машину. В результате сотрудник ЧОП госпитализирован с ожогами конечностей, а по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".