Ростов-на-Дону, 12 июля, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжается работа по обеспечению многодетных семей земельными участками для строительства жилья. На сегодняшний день предоставлено 10,3 тыс. наделов, в том числе 2 тыс. земель находятся в федеральной собственности. Что касается 8,3 тыс. участков, которые находятся в муниципальной собственности, то по-прежнему только лишь половина из них оснащена инженерными коммуникациями. На проведение газа, света и воды к ним потребуется 10,5 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе губернатора.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Участок без коммуникаций

В решении проблемы, которая существует в регионе не один год, Минстрой области планирует практики других российских регионов. Тем более положительный опыт в регионах России уже есть. Пока также не ясно, откуда брать деньги на оснащение участков инфраструктурой. Возможно, средства найдут с помощью госпрограмм или инвесторов.

Отметим, что пока этот вопрос изучается, 14 тысяч (58% от общего числа, стоящих в очереди) многодетных семей находятся в ожидании земли. В этом году планируется предоставить почти 2,7 тыс. земельных наделов. Есть муниципалитеты, которые данную программу уже выполнили на 100%. Это Заветинский, Кашарский, Милютинский районы. Правда, очередь-то ликвидирована, но каково качество земель в этих муниципалитетах, не уточняется.

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Лишь семь из 6,5 тыс. многодетных семей Дона смогли построить дома

Напомним, что неоднократные рейды по выделенным участкам для многодетных жителей Ростовской области устраивали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. По их мнению, построить дом на таких площадках могут только единицы. Даже если семьи и возьмутся за возведение жилища, то обойдется это в такую сумму, что внуки ещё достраивать будут. А проблему с инфраструктурой власти до 2022 года решить не смогут.

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