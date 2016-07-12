Москва, 12 июля, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Мосгорсуд признал законным арест генерального директора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве на сумму в 500 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

bloomsberries Решение суда

«Суд отклонил апелляционную жалобу защиты Сергея Федотова на решение суда нижестоящей инстанции об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 августа», — отметили в пресс-службе.

Добавим, в суде на стороне защиты выступили российские композиторы, члены Общественной палаты РФ и режиссерНикита Михалков.

Напомним, гендиректор РАО Сергей Федотов был задержан 28 июня 2016 года. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет заключения. По версии следствия, Федотов незаконно присвоил в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее РАО. Нанесенный организации ущерб превышает 500 млн руб.

Свою вину подозреваемый не признает.