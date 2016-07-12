Хельсинки, 12 июля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Швеция поддерживает попытки Финляндии наладить диалог с Россией. Премьер-министр Швеции Стефан Левен выразил сожаление в связи с замечаниями бывшего министра обороны страны Карин Энстрём, которая подвергла критике президента Финляндии Саули Ниинисте за его решение пригласить российского лидера Владимира Путина на переговоры в летнюю резиденцию Култаранта. Об этом журналистам заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, сообщает сегодня, 12 июля, финское издание The Helsinki Times.

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«Премьер-министр Швеции позвонил мне, чтобы выразить свое сожаление, и сказал, что Швеция поддерживает политику Финляндии в отношении России», — рассказал премьер. По его словам, Стокгольм поддерживает все попытки Хельсинки наладить диалог с Москвой. «Никто не делал выговор Финляндии», — подчеркнул Сипиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на саммите по безопасности, проходившем в городе Наантали (Финляндия), бывший министр обороны Швеции Карин Энстрем выразила недоумение по поводу приглашения Владимира Путина в Финляндию. Президент Финляндии Саули Ниинисте ответил, что по всему миру политики говорят о важности диалога с Москвой, несмотря на то, что России «надо дать понять, что она поступила неправильно». При этом Ниинисте обратил внимание на частую критику со стороны прибалтийских стран, но не ожидал этого от Стокгольма — «это что-то новенькое». Он подчеркнул, что и такие страны как США поддерживают диалог с Москвой. Россия же, по словам Ниинисте, не пытается давить на Хельсинки. «По-моему, вы несколько отстали от времени», — обратился президент к Энстрем.

Напомним, Саули Ниинистё — один из немногих европейских лидеров, которые сохраняют личные контакты с президентом России в условиях санкционного противостояния. 22 марта 2016 года Ниинистё прибыл в Россию с визитом по приглашению российского лидера. 1 июля Владимир Путин нанес ответный визит в Финляндию.