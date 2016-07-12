Тегеран, 12 июля, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Планируя вернуть утраченную из-за экономических санкций долю мирового нефтегазового рынка, Иран намерен удвоить экспорт сырой нефти. Об этом в понедельник, 11 июля, в интервью для агентства Bloomberg сообщил директор по международным отношениям Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Гамсари.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он отметил, что в ближайшем будущем Иран намерен поставлять за рубеж до четырех миллионов баррелей каждый день, притом, что сейчас экспорт составляет два миллиона баррелей в сутки.

Сегодня ИРИ производит по 3,8 млн баррелей нефти ежедневно, однако к концу текущего года намерен добывать до четырех миллионов баррелей в сутки, что станет максимумом за последние восемь лет. Такие планы представляются осуществимыми, так как с начала года производство углеводородов выросло на 25%, хотя эксперты предполагали, что Иран не сможет так быстро восстанавливать свою долю на мировом рынке сразу после снятия санкций. Уже к 2021 году иранские власти планируют увеличить производство нефти и конденсата до 5,8 млн баррелей ежесуточно.

Также Гамсари заявил, что в настоящее время рынок сохранит имеющееся равновесие. Возврата к ценам на нефть до $30 за баррель маловероятен, по крайней мере в текущем году.

После отмены антииранских санкций, которые ранее США и Евросоюз наложили на страну за ее ядерную программу, Иран быстрыми темпами стремится увеличить производство нефти и нефтепродуктов до досанкционных объемов, а также нарастить экспорт этих товаров. О своих намерениях иранские представители заявляли еще до снятия ограничительных мер. К примеру, в январе агентство Mexp сообщало, что как только международные санкции будут сняты, ИРИ удвоит поставки «черного золота» в Японию. Таким образом Иран планировал занять по меньшей мере 10% японского нефтяного рынка.

Важно понимать, что на протяжении последних сорока лет Япония для Ирана является традиционным и стратегическим рынком сбыта нефти. Однако антииранские санкции стали причиной того, что в последние годы японские нефтеперерабатывающие заводы снизили свою мощность. Изначально эти НПЗ были нацелены именно на переработку иранской нефти, поэтому в январе японские представители говорили, что вновь увеличат закупки иранской нефти после отмены санкций.

В целом Национальная иранская нефтяная компания стремится постепенно наращивает продажу нефти таким традиционным покупателям как Япония, Китай, Турция, Южная Корея и Индия. Крупнейшим покупателем Ирана остается Китай. В апреле КНР закупила 840 тыс. баррелей в день, в мае — 620 тыс. баррелей. Сообщалось также и об увеличении поставок иранской нефти в Европу. По информации источников Reuters, после снятия со страны западных санкций экспорт нефти значительно возрос, и в апреле был зафиксирован самый высокий показатель с января 2012 года.

Более того, наращивая поставки в традиционные регионы сбыта, Иран также намеревается завоевывать новые рынки. Как ранее ИА REGNUM сообщало, иранская сторона готова поставлять нефть и газ в Болгарию. Накануне состоялась встреча между министром нефти ИРИ Бижаном Зангане и министром энергетики Болгарии Теменужкой Петковой в Тегеране, на которой стороны обсудили вопросы расширения энергетического сотрудничества. По словам иранского министра, возможно использование терминала СПГ в Алексанруполисе. До этого посол ИРИ в Болгарии заявил о готовности иранской газотранспортной системы для поставок «голубого топлива» в Болгарию через территорию Турции.

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