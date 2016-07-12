Таллин, 12 июля, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Город Тапа (северная Эстония) возле центрального полигона Сил обороны страны ожидает экономическое оживление, связанное с созданием новых рабочих мест для обслуживания прибывающих подразделений НАТО. Об этом сегодня, 12 июля, сообщило эстонское телевидение ETV+ в репортаже из городка, население которого составляет 8 тысяч человек и который в последнее десятилетие испытывает экономические трудности. В то время как на расширение военного городка Эстония предполагает потратить 52 миллиона евро за 4 года.

Флаг НАТО

Около тысячи военнослужащих должны разместиться в Тапа и его окрестностях до конца 2017 года. Это означает, что военный городок в Тапа ожидает большое строительство: казармы, склады, гаражи, штабное здание, расширение полигона, а также железнодорожная ветка. «Мы думаем, что это позитивно повлияет на предпринимательство. Потому что сюда придут тысячи потребителей, и довольно хорошо оплачиваемых потребителей», — считает старейшина волости Тапа Алари Кирт. По его убеждению, развитие военного городка должно принести жителям новые возможности: должны появится новые места проживания и отдыха, магазины, а стройки в военном городке повлияют на инфраструктуру города.

Жители Тапа, в свою очередь, ожидают появления новых рабочих мест. «Уже сейчас я знаю многих людей, которые получили там работу. Потому что современный солдат только бегает с оружием, а казармы драют и в столовой работают только гражданские. А Тапа — такой город, что если ты не военный или железнодорожник, то тут делать нечего», — рассказал житель Тапа Энн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по мнению правящих правых партий Эстонии, НАТО пришло на Саммите альянса в Варшаве (Польша) «к историческому решению», согласно которому в Польше и Прибалтике разместятся на постоянной ротационной основе боевые подразделения союзников, по численности сравнимые с батальоном. Поэтому Эстонии необходимо как можно скорее организовать логистику размещения на территории Эстонии подразделений НАТО и продумать вопросы, связанные с развитием инфраструктуры.

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