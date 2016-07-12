Санкт-Петербург, 12 июля, 2016, 11:18 — ИА Регнум. В результате ДТП на Тихорецком проспекте Санкт-Петербурга светофорным столбом придавило двух девочек. В состоянии средней степени тяжести они госпитализированы. Об этом сегодня, 12 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

siobhandolezal Светофор

ДТП произошло сегодня в 9:50 у дома №43 по Тихорецкому проспекту. Водитель, управляя легковым автомобилем Land Cruise Prado, совершил выезд на тротуар и врезался в светофорный столб, в результате падения которого пострадали две девочки — 2003 и 2006 годов рождения, находившиеся на улице без сопровождения взрослых.

С травмами средней степени тяжести дети доставлены в лечебное учреждение.